La Russa: “Serve unità, per vincere è meglio Lagalla”

“La nostra volontà è sempre quella di unire”. Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, rispondendo a una domanda situazione in Sicilia con i giornalisti a margine della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano. “Non ci è piaciuto che a Messina hanno deciso uno della Lega e uno di Forza Italia, l’uno contro l’altro, abbiamo detto no: guardate che per vincere è meglio Lagalla, venite anche voi, stiamo tutti insieme sul suo nome”. “Se c’è una cosa che non abbiamo capito sulla Sicilia – ha aggiunto -, era quella di non voler discutere sul presidente della Regione”.