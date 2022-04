Finisce l'incubo per i 201 a bordo

TRAPANI – Dopo essere rimasta alcuni giorni ferma davanti la costa di San Vito Lo Capo, è entrata stamane nel porto di Trapani la Sea Watch 3, la più piccola delle navi umanitarie della Ong tedesca con a bordo 201 migranti. Il Viminale ha assegnato Trapani come porto sicuro, dopo che negli ultimi giorni si erano create diverse emergenze a bordo che avevano indotto le autorità a far scendere dall’imbarcazione una decina di migranti per le loro gravi condizioni di ipotermia, attraverso un ponte umanitario. A prelevare i migranti erano stati elicotteri e unità navali della guardia costiera.

Il mare come unica alternativa alla Libia

Sea Watch 3 aveva recuperato i migranti in mare una settimana fa con cinque distinte operazioni condotte in appena 24 ore. Ad essere salvati in una sola occasione sabato scorso furono 34 naufraghi a bordo di un gommone in procinto di affondare. Ai volontari della Ong una volta tratti in salvo, diversi migranti hanno raccontato di altri loro compagni di viaggio che erano caduti in mare, morendo annegati mentre a poche miglia c’era una motovedetta libica rimasta a guardare la tragedia che si stava compiendo. Su quel gommone al momento della partenza si sarebbero trovati 53 migranti. Secondo i dati raccolti dal comandante della Sea Watch 3 in questi giorni diverse imbarcazioni con migranti sono partite sia dalla Libia quanto dalla Tunisia.

Quarantena dopo lo sbarco

Le operazioni di sbarco a Trapani sono cominciate qualche ora fa: i migranti vengono visitati e fotosegnalati, oltre che sottoposti ai controlli sanitari. Successivamente per la quarantena anti-Covid verranno trasferiti sulla motonave Azzurra che staziona davanti alla costa trapanese.