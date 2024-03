La Sea Watch con il cadavere di un 17enne andrà nel porto di Pozzallo

Doveva andare a Ravenna

ROMA- È stato assegnato il porto di Pozzallo alla Sea Watch 5, con a bordo 50 migranti ed il cadavere di un diciassettenne. Inizialmente alla nave era stato indicato di dirigersi a Ravenna.

La motovedetta della Guardia costiera ha preso a bordo nella notte 4 persone in precarie condizioni di salute, ma ha lasciato sulla Sea Watch 5 il cadavere del diciassettenne morto il giorno prima. E le autorità italiane aveva indicato Ravenna come porto per la nave umanitaria. “A 1.500 km di distanza, 4 giorni di viaggio. E’ disumano”, la protesta la ong tedesca. Fino al cambio di rotta. (foto d’archivio)

Il sindaco: “Decisione di buonsenso”

“Una decisione di buon senso indicare Pozzallo e non certamente il porto di Ravenna, come porto di sbarco dei migranti della Sea Watch 5 con 51 migranti a bordo, fra cui un diciassettenne morto. Sarebbe stato assolutamente inaccettabile costringere la ONG a sbarcare dopo alcuni giorni a Ravenna con un cadavere a bordo. I migranti saranno ospitati nell’hotspot portuale e il giovane cadavere sarà trasportato nella camera mortuaria del cimitero di Pozzallo”. Così il sindaco, Roberto Ammatuna.