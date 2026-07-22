LA SICILIA BRUCIA – DIRETTA. Roghi a Modica, arrestato 23enne

La cronaca degli incendi

La Sicilia è in fiamme. Seguiremo gli eventi in diretta di una giornata drammatica. Gli aggiornamenti.

LA DIRETTA

Arrestato presunto piromane

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un 23enne ritenuto il presunto responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito e minacciato Modica. L’operazione è il frutto della sinergia operativa tra gli uomini dei Vigili del Fuoco impegnati nelle difficili operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme e l’attività degli investigatori del commissariato di di Modica. Il giovane magrebino è stato individuato nei pressi di un focolaio sulla collina Monserrato. L’uomo, denunciato per tentativo di incendio boschivo, è ai domiciliari.

Incendio a Santo Stefano, gli aggiornamenti

Evacuati, in via precauzionale, i 22 pazienti della clinica Ignazio Attardi a Santo Stefano Quisquina (Agrigento). I ricoverati sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie. Allontanati dalle loro abitazioni coloro che vivono lungo la statale che collega con Bivona e prima ancora erano stati evacuati i residenti di contrada Canfuto o nelle vicinanze del bosco Kadera.

Il fuoco è adesso arrivato anche all’Eremo di Santa Rosalia dove sono in azione più canadair ed elicotteri. Questi ultimi si approvvigionano nei laghetti privati della zona, di Cammarata soprattutto. La linea Tim, a causa dell’incendio, non è più funzionante.



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Incendi nell’Agrigentino, persone evacuate

Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale.

Palermo, una notte d’inferno

Una lunga notte di incendi e black out a Palermo e in provincia. Decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile, e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio.