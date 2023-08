La Sicilia brucia: diversi incendi in tutte le province

Un'altra giornata di "fuoco"

PALERMO – Domenica di fuoco in Sicilia. Diversi incendi sono divampati oggi nell’isola. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nello spegnimento di roghi in tutte le province. Nell’agrigentino a Licata (Ag) in contrada Carruba, a Sciacca in contrada Fornace e a Raffadali sulla strada provinciale 77 in contrada Giardina Gallotti.

Incendi nel palermitano a Palazzo Adriano e a Monreale in contrada Guastella. Fiamme anche nei boschi nel catanese a Giarre, in contrada Timpa Macchia e a Vizzini in contrada Cucco e in contrada Tre Canali. Un vasto rogo si è sviluppato in prossimità di Sampieri vicino al villaggio Marsa Sicla. In zona stanno operando 3 squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate dalla Protezione civile. In arrivo anche un elicottero della flotta regionale.



Incendi nel trapanese a Gibellina in contrada le Montagnole, nel ragusano a Scicli a Sampieri, nel siracusano a Noto, a monte Maltese e nel messinese a Mongiuffi Melia in contrada Trazzara.