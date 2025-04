La strage di Monreale, il 19enne confessa poi si chiude nel silenzio

È stato fermato dai carabinieri che, adesso, cercano i complici

PALERMO – All’inizio ha confessato parlando con gli investigatori, poi Salvatore Calvaruso, 19enne fermato per la strage di Monreale, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Pubblico Ministero.

Le sue iniziali parole, però, hanno fornito un ulteriore riscontro alle accuse. Il giovane, infatti, aveva detto di aver perso gli occhiali durante la rissa che ha preceduto il triplice omicidio. Gli occhiali sono stati rinvenuti dagli investigatori in via Benedetto D’Acquisto, strada dove è avvenuta la rissa.

Le testimonianze e le intercettazioni

Non è tutto, però, ci sono anche delle testimonianze, alcuni messaggi Whatsapp e delle intercettazioni ad aggravare la posizione del giovane dello Zen. I carabinieri coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia e dal sostituto Felice De Benedittis, hanno recuperato i messaggi di alcune persone “informate sui fatti” in cui discutevano della presenza di Calvaruso a Monreale nelle fasi del delitto.

Altri testimoni, che lo avrebbero riconosciuto, senza sapere di essere intercettati avrebbero fatto riferimento al 19enne come colui che “ha sparato”. Infine, anche la denuncia del furto del motorino con cui il giovane è arrivato a Monreale fatta la notte del triplice omicidio. Una denuncia, secondo l’accusa, strumentale per cercare di allontanare da se i sospetti. Tutti questi elementi hanno portato al fermo che adesso passa alla convalida del giudice per le indagini preliminari.

La caccia ai complici della strage

I carabinieri ora sono alla ricerca dei complici di Calvaruso. Il 19enne dello Zen era insieme ad almeno quattro persone. Fra questi potrebbe esserci anche colui che ha sparato perché sarebbero almeno due le armi utilizzate nella notte tra sabato e domenica a Monreale, questo lo si deduce dai circa venti colpi sparati.