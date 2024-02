La strage in famiglia ad Altavilla Milicia, Kevin parlò dei demoni in casa

Il racconto di uno dei compagni

PALERMO – Ad alcuni compagni del liceo artistico Renato Guttuso Kevin Barreca, assassinato dal padre insieme con il fratellino e la madre, aveva mandato messaggi inquietanti. Uno degli alunni ha riferito l’ultimo ricevuto il 4 febbraio, pochi giorni prima del delitto che i carabinieri del reparto operativo di Palermo stanno ancora cercando di ricostruire.

Il messaggio di Kevin a un compagno di scuola

“Kevin scriveva che il suo fratellino di cinque anni gli diceva che c’erano i demoni in casa – racconta il compagno di scuola -. Demoni che avrebbero ucciso e distrutto la loro famiglia. Mi aveva anche detto che erano entrate in casa due persone che, se non sbaglio, venivano chiamate fratelli di Dio”.