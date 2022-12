La tragedia aerea di Birgi, sabato l’ultimo saluto al capitano Altruda

Funerali in Cattedrale

TRAPANI – Si svolgeranno domani alle 14.30 nella Cattedrale “San Lorenzo” a Trapani i funerali del capitano dell’Aeronautica militare Fabio Antonio Altruda, 33 anni, morto nell’incidente aereo 3 giorni fa mentre rientrava da una esercitazione sul suo Eurofighter.

Domenica la salma andrà nella chiesa della parrocchia “San Biagio” di Cardito, in Campania, dove vivono i genitori e il fratello minore del pilota. Intanto proseguono le due inchieste avviate dall’Aeronautica militare e dalla Procura di Trapani per accertare le cause dell’incidente. I carabinieri hanno ascoltato i militari di turno alla base del 37simo stormo di Birgi il giorno dell’incidente e hanno acquisito alcuni filmati ripresi da telecamere di video sorveglianza della zona. Oggi si è svolta l’autopsia sulla salma del pilota nell’Istituto di Medicina Legale del policlinico di Palermo.