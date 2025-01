La Vardera, avanti tutta sul nuovo movimento: febbraio mese decisivo

Il deputato: "Idee chiare su nome, simbolo e data"

PALERMO – Continua la preparazione al lancio del movimento politico di Ismaele La Vardera. Lo annuncia lo stesso deputato regionale con un post su Facebook in cui fa il punto sullo stato del progetto. Il possibile lancio a febbraio.

Il post di La Vardera

“In appena un mese – scrive La Vardera – abbiamo superato quota 3 mila richieste di contatto. Grazie ai vostri suggerimenti abbiamo le idee molto chiare sul nome, simbolo e la data in cui lanceremo il progetto, verosimilmente a febbraio”.

“Dalla prossima settimana – prosegue il deputato regionale – incontreremo chi ha espresso il desiderio di essere parte attiva; menti brillanti, giovani imprenditori, studenti, liberi professionisti, tutti spinti dal desiderio di fare qualcosa per la Sicilia e che non si rivedono nella politica attuale”.

“Ci hanno scritto oltre 50 amministratori – scrive ancora La Vardera – di piccoli, medi e grandi comuni, liberi da partiti e con la voglia di mettere a servizio il loro ruolo di chi sta in trincea ogni giorno. Si sono fatti avanti personalità che hanno rappresentato storie importanti in partiti dai quali sono stati delusi e che vedono nel nostro progetto una possibilità di riscatto importante, nomi importantissimi che non posso anticiparvi”.

La Vardera aveva annunciato l’intenzione di fondare un nuovo movimento politico lo scorso novembre.