Palermo, La Vardera lancia il movimento: “Né a destra né a sinistra”

Ancora non c'è il nome: entro la primavera ci sarà la costituente

PALERMO – “Non staremo né a destra e né a sinistra, il nostro obiettivo è quello di identificarci con i siciliani senza le pressioni romane sulle spalle. Vi posso già dire che non andremo mai con i vari Cuffaro, Lombardo e Schifani di turno”.

Lo ha detto il deputato regionale Ismaele La Vardera, che via social ha lanciato l’appello ad aderire al movimento politico per la democrazia appena fondato.

L’ex iena annuncia che non starà “neanche con tutti quelli che hanno venduto la nostra Isola all’autonomia differenziata”.

Un cantiere ancora tutto da allestire. “Non so ancora il nome o quale sia il logo, lo sceglierò – scrive – insieme a tutti quelli che saranno al mio fianco. So per certo che saremo l’opposizione a questo governo regionale e aperti a chiunque abbia il coraggio di provare a cambiare questo sistema.

“Entro la primavera – annuncia – faremo la prima assemblea costituente, lavorando già alla presentazione del simbolo in diversi comuni”.