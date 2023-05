La visita del Ministro a scuola, Sinistra Italiana: “Vergogna”

"La scuola pubblica e le istituzioni asservite agli interessi elettorali delle destre", dicono. Presentata anche un'interrogazione parlamentare.

CATANIA. E’ polemica dopo la visita del ministro dello sport Andrea Abodi che ha incontrato alunni e insegnanti della scuola ‘Italo Calvino’, insieme al candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino.

“La scuola pubblica e le istituzioni asservite agli interessi elettorali delle destre. Una vergogna inaccettabile”, scrivono in una nota Giolì Vindigni, segretario cittadino SinistraItaliana, e Pierpaolo Montalto, segretario provinciale Sinistra Italiana, nonché Assessore designato per Alleanza Verdi Sinistra-Maurizio Caserta sindaco.



“I bambini hanno accolto la delegazione sventolando bandierine tricolori di cui erano stati dotati, sono seguite fotografie e selfie prontamente diffuse sui social – aggiungono – Gli autori, nella foga di una spudorata campagna elettorale non hanno avuto neanche la sensibilità di oscurare il volto dei minori. Chissà che sorpresa per i genitori degli alunni! Questa è la destra Italiana, guidata da una vergognosa classe politica nostalgica di tragiche stagioni passate, che non ha ancora compreso la differenza tra governare il Paese e occupare le istituzioni per fini privati. Questa destra, oggi è disposta a tutto pur di “prendersi” Catania, a passare sopra a qualsiasi regola, a sfruttare le cariche di governo per mera propaganda, salvo poi sostenere riforme che aumenteranno il divario tra Nord e Sud”.



“SinistraItaliana condanna duramente questo increscioso episodio, siamo sicuri che le cittadine e i cittadini catanesi siano stufi di un ceto politico senza scrupoli, pronto ad invadere privacy e riservatezza in campagna elettorale, a utilizzare le persone come numeri, a calpestare qualsiasi principio di civiltà democratica e a disinteressarsi dei problemi della città il giorno dopo le elezioni”. “L’occupazione del potere da parte della destra – conclude la nota – ha mortificato la nostra città, ci auguriamo che Catania sappia dire basta”.

Intanto, sui fatti della scuola “Italo Calvino”, la parlamentare Elisabetta Piccolotti ha depositato un’interrogazione.