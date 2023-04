La7 sospende “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, ecco perchè

Il conduttore rimane a disposizione dell'azienda ma...

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda ma alla base della decisione della rete ci sarebbe l’imminente addio del conduttore per un ritorno in Rai.

Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio di Massimo Giletti alla Rai, per condurre un programma dalla prossima stagione. Secondo le indiscrezioni che circolano a La7, sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare la rottura con l’emittente di Urbano Cairo.

La programmazione autunnale della Rai sarà presentata a giugno e le decisioni vengono prese in queste settimane.