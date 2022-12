L’addio di Racalmuto a Giuseppe e Rosa, coniugi massacrati dal figlio

I funerali

1' DI LETTURA

RACALMUTO (AGRIGENTO) – Dolore e commozione. Lutto cittadino a Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove questo pomeriggio si sono celebrati i funerali di Giuseppe Sedita e della moglie Rosa Sardo, coniugi massacrati dal figlio, martedì scorso, nel loro appartamento in via Rosario Livatino. A celebrare il rito funebre è stato l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, accompagnato dall’arciprete del paese, don Carmelo La Magra.

L’estremo saluto

L’uscita dei feretri è stata accompagnata da un lungo applauso dei tanti presenti che hanno voluto rendere omaggio a Giuseppe e Rosa per l’ultimo saluto. Ai funerali erano presenti anche il sindaco Vincenzo Maniglia e il maggiore dei carabinieri Luigi Pacifico, comandante della Compagnia di Canicattì.

Le parole dell’arcivescovo

L’arcivescovo di Agrigento, dopo aver rivolto una preghiera ai familiari, ha comunque voluto lanciare un monito all’intera comunità racalmutese e agrigentina: “Sperimentare l’impotenza, rappresentato in questo caso dal disagio psichiatrico, ci mette sempre paura e anziché tendere le braccia ci distraiamo e non rispondiamo al forte appello che viene dalla storia della salvezza – ha affermato -. È un momento di dolore e smarrimento ma non bisogna perdere l’occasione per interrogarci: come e quanto la città degli uomini si faccia solidale nelle situazioni critiche”.

Inequivocabile il riferimento a Salvatore Sedita, figlio dei coniugi, autore del brutale duplice omicidio. L’uomo, fermato dai carabinieri mercoledì mattina, ha confessato e ammesso le responsabilità. Adesso si trova ricoverato in una struttura psichiatrica in seguito ad una perizia disposta dal giudice che ha fatto emergere un chiaro scompenso psicotico con relativo disturbo.