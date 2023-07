Ladies Open, impresa Paolini: elimina Kasatkina ed è semifinale

Dopo aver battuto la testa di serie del torneo e n.11 al mondo la tennista italiana affronterà la spagnola Sorribes Tormo

PALERMO – L’impresa dei quarti di finale porta la firma indelebile di Jasmine Paolini che elimina la testa di serie n. 1 del torneo e 11 al mondo, Daria Kasatkina al culmine di una partita capolavoro. L’azzurra, allenata da Renzo Furlan, ha duellato da pari a pari con una delle top del circuito riuscendo spesso a comandare il gioco.

Come nel 2020 (sempre a Palermo), anche questa volta la Paolini si è imposta in 3 set tiratissimi nell’esaltazione generale del pubblico che ha riempito le tribune del centrale del Country Time Club. Subito avanti 4-0 nel primo set, l’azzurra ha subito la rimonta della Kasatkina (3-4) per poi chiudere 6-4. Nel secondo set la russa non ha perso la calma ed ha ripreso a macinare gioco, vincendo il parziale 6-4 e portandosi nel terzo set sul 3-1, 0-40. Il blackout della testa di serie n. 1 è coinciso con il crescendo rossiniano di Jasmine che ha infilato 5 giochi di fila e (dopo avere annullato 2 palle break) chiudendo al primo match point in 2 ore e 26 minuti.

Paolini affronterà in semifinale nel primo match in programma sul centrale (ore 20) la spagnola Sara Sorribes Tormo che, nei quarti ha avuto la meglio (6-1 7-6) sulla francese Clara Burel. C’è un solo precedente lontano nel tempo tra la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana e la tennista iberica : nel 2015 in un ITF a Brescia a prevalere fu la Sorribes Tormo.

“È sempre speciale giocare qui – ha detto una felice Jasmine Paolini a fine match – Daria è una giocatrice molto consistente, è difficilissimo giocare con lei. Sono, veramente, contenta per com’è andata la partita, ho giocato un buon tennis. Con lei ogni volta è una lotta, sono felice. Battere la n. 11 del mondo non è male”.

Domani la Paolini sarà chiamata agli straordinari: dopo la semifinale del singolare con la Sorribes Tormo, giocherà la semifinale di doppio (Campo 6) in coppia con Sara Errani contro Camilla Rosatello e Angelica Moratelli. L’altra semifinale del singolare sarà, invece, tra l’egiziana Mayar Sherif (che ha battuto 6-4 6-1 Camial Osorio) e la vincente dell’ultimo quarto tra la testa di serie n. 2 del seeding, la cinese Qinwen Zheng, e la testa di serie n. 7, l’americana Emma Navarro.

È Qinwen Zheng l’ultima giocatrice qualificata per le semifinali dei 34^ Palermo Ladies Open. La cinese, n. 2 del tabellone, completa il quadro grazie alla vittoria in 2 set (6-4 6-2) contro la statunitense, testa di serie n. 7, Emma Navarro. Un successo senza grandi difficoltà per Zheng che in semifinale (2° match dalle 20 sul Centrale) affronterà l’egiziana Mayar Sherif, n. 3 del seeding, reduce dal successo contro la colombiana Camila Osorio.

I RISULTATI DI VENERDI 21 LUGLIO

Main draw

Sorribes Tormo (Esp) – Burel (Fra) 6-1 7-6(6)

Osorio (Col) – [3] Sherif (Egy) 4-6 1-6

[1] Kasatkina – [5] Paolini (Ita) 4-6 6-4 3-6

[7] Navarro (Usa) – [2] Zheng (Chn) 4-6 2-6

Doubles Draw

[1] Sizikova/Zimmermann – [3] Bucsa/Schoofs 7-6(6) 6-2

IL PROGRAMMA DI SABATO 22 LUGLIO

Campo Centrale

ore 20 – [5] Paolini (Ita) vs Sorribes Tormo (Esp)

a seguire – [3] Sherif (Egy) vs [2] Zheng (Chn)

Campo 6

after suitable rest – Moratelli/Rosatello vs Errani/Paolini