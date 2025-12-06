Ladri in un negozio di viale Croce Rossa: “Chi ha visto qualcosa ci aiuti”

L'amaro sfogo e l'appello dei titolari

PALERMO – Ladri in azione in viale Croce Rossa. Nel mirino è finito il negozio di abbigliamento e accessori per l’infanzia “Scandi kids”, da cui i malviventi sono fuggiti con merce e soldi in contanti. Il colpo nelle prime ore del mattino, quando qualcuno si è introdotto nel locale dopo aver danneggiato la vetrina. I titolari hanno raccontato sui social l’amarezza e lo sconforto dopo il furto, lanciando anche un appello a chi può aver notato qualcosa che possa essere utilie alle indagini.

Ladri in via Croce Rossa: “Un gesto vigliacco”

“Oggi il cuore è pesante. – Si legge . Alle prime luci dell’alba qualcuno è entrato nel nostro negozio e non vi nascondiamo che ci ha lasciati con un senso di fragilità difficile da spiegare. Ogni giorno mettiamo anima, sacrifici, rinunce e speranze in questo lavoro. Ogni sorriso che vedete, ogni angolo curato, ogni dettaglio pensato nasce da impegno vero, da amore autentico. E poi basta un attimo. Un gesto vigliacco, e ti crolla addosso tutta la fatica che cerchi di tenere in equilibrio”.

“Fare impresa è sempre più dura”

Scoraggiamento, ma anche rabbia nelle parole dei titolari: “È dura fare impresa in una città dove chi sbaglia può girare indisturbato mentre chi lavora deve rialzarsi ogni volta, anche quando è stanco. Quando le attività chiudono e smettono di fare impresa spesso è anche per questo. Perché dietro le insegne accese ci sono persone reali, con sogni, con paure, con responsabilità enormi”.

Ladri in via Croce Rossa, l’appello

E ancora: “Scusate se oggi siamo così provati ma noi condividiamo tutto ciò che c’è dietro il nostro lavoro. Non solo bellezza, ma anche ferite che non si vedono. Se qualcuno ha visto qualcosa stamattina presto nei pressi del negozio, qualsiasi dettaglio, vi chiediamo di scriverci in privato. Anche una piccola informazione può aiutarci”. Le indagini sono condotte dai carabinieri, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.