Ladro tenta il grande colpo nella boutique di lusso: bottino da soli 70 centesimi

Arrestato su un balcone di un appartamento nelle vicinanze

TORINO – Un ladro tenta il grande colpo in una boutique di lusso ma riesce a svuotare la cassa con soli 70 centesimi. Un furto si è concluso in modo inaspettato per un uomo di 27 anni di origine nordafricana. Il 23 dicembre 2023, quello che doveva essere un colpo in grande stile si è rivelato un fallimento, costando al malcapitato non solo la libertà ma anche l’ingresso nel mondo giudiziario.

Ladro tenta il grande colpo ma ruba soltanto 70 centesimi dalla casa

Il target del ladro era la prestigiosa boutique di Antonio Marras, un negozio di alta moda in via Lagrange, rinomato per i suoi capi esclusivi. Il tentativo di furto è avvenuto in uno dei periodi più affollati per lo shopping natalizio, ma nonostante le aspettative, il bottino si è rivelato essere di soli 70 centesimi, trovati nella cassa della boutique.

Dopo l’insuccesso, il malvivente ha tentato un furto in un appartamento di un palazzo vicino, dove è riuscito a sottrarre un portafoglio contenente denaro e carte di credito. La sua avventura si è conclusa quando i carabinieri, allertati dell’accaduto, lo hanno individuato e arrestato sul balcone di un vicino di casa. Il 27enne, accusato di furto aggravato, è stato processato con rito direttissimo.



