Lagalla: “Presentato un bilancio fondato sulla sostenibilità”

PALERMO – “Presento un bilancio fondato sulla prudente sostenibilità che permette la ripresa della spesa per la città e rappresenta un forte elemento di indirizzo politico”. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha illustrato, oggi pomeriggio, al Consiglio comunale il documento contabile di previsione 2023-2025 che vale un miliardo e 300 milioni per ogni anno.

“Il Bilancio di previsione è un atto ponte tra due atti fondamentali, il Piano di riequilibrio e il Consuntivo 2022 (con l’appostamento degli avanzi disponibili) – ha detto Lagalla – dal combinato disposto di questi tre atti arriverà l’agibilità finanziaria e di spesa di questa Amministrazione. Il bilancio e i suoi collegati restituiscono alla progettualità teorica la cifra dell’applicabilità. La differenza tra le parole e i fatti passa dalla regolarità degli atti contabili e dalle scelte politiche dell’Amministrazione e del Consiglio. Il nuovo Bilancio ci permetterà, fra l’altro, il reclutamento del personale necessario”.

Il sindaco ha incassato il parere positivo del Collegio dei revisori che “osservano una impostazione coerente con il Piano di riequilibrio, con i principi contabili e con le disponibilità finanziarie”.

L’Amministrazione comunale con il bilancio risponde agli stessi Revisori che avevano, in passato, evidenziato le criticità di gestione delle aziende partecipate. “Abbiamo prodotto una transazione lo scorso anno con la Rap e quest’anno abbiamo chiuso un lodo con l’Amat – ha spiegato il primo cittadino – ma abbiamo dato una dead line a tutte le partecipate che entro agosto dovranno presentare il loro piano industriale. Entro la fine dell’anno saranno definiti i nuovi contratti di servizio che saranno approvati dal Consiglio comunale”.

Il sindaco ha rivendicato infine di aver “recuperato una funzione fondamentale, il finanziamento concreto degli accordi quadro per le manutenzioni stradali e degli immobili comunali”. Lagalla ha sottolineato che “1,3 milioni sono stati appostati per effettuare le demolizioni di immobili abusivi che saranno portate avanti per un fatto di legalità”. Il Bilancio dovrà essere approvato a Sala delle Lapidi entro la fine del mese in corso.