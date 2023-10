Lagalla: “Presto l’accordo con l’Iacp per il mercato coperto di Ballarò”

“Potremmo assegnare gli spazi solo se ne avremo piena disponibilità“

PALERMO – “Nel quartiere di Ballarò stiamo intervenendo su più fronti a cominciare dai controlli contro il commercio abusivo, l’inosservanza delle regole per il conferimento dei rifiuti, la movida che a volte si trasforma in occasione di spaccio di droga e di violenza. Lo abbiamo fatto anche grazie al contributo delle forze dell’ordine. Abbiamo messo in campo un camper contro la droga. Il Comune, attraverso la Rap, ha realizzato numerose pulizie straordinarie dell’area”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla stamani partecipando al programma “Periferie” su Rai news 24, condotto da Amalia Fantilli e Lorenzo Lo Basso.

“Per il progetto del mercato coperto, ereditato dalla precedente amministrazione – ha aggiunto Lagalla – stiamo lavorando con l’Iacp perché se ne possa avere presto il trasferimento della proprietà. Potremo assegnare gli spazi solo se ne avremo la piena disponibilità. È lodevole l’attività delle opposizioni che sono intervenute, qualche settimane fa, per un’azione di pulizia. È troppo facile però attaccare l’Amministrazione che sta lavorando per l’acquisizione dei padiglioni di Ballarò così come di un’area sportiva dello Zen”.