Lagalla ringrazia i centristi di Saverio Romano

PALERMO – Centrodestra: Lagalla scrive un post distensivo e ringrazia i centristi di Romano. ‘Il rilancio della città di Palermo passa dalla condivisione di esperienze, progettualità e valori. In questa prospettiva, di grande unità delle forze di centro, ringrazio Saverio Romano Antonello Antinoro, Massimo Dell’Utri e la loro comunità politica per il sostegno alla mia candidatura e al progetto di rinascita della città. Le forze centriste come le nostre, che si ispirano ai valori del popolarismo liberale, hanno una grande responsabilità politica e il dovere di fare fronte comune’.