Lagalla e Tamajo: “L’emendamento sugli Asacom migliorerà il servizio”

Le parole del sindaco e dell'assessore all'Istruzione

PALERMO – “Sul tema degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) esprimiamo soddisfazione per l’emendamento che gli uffici dell’assessorato all’Istruzione stanno definendo e che sarà presto trasmesso al Consiglio comunale. La modifica nasce con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del servizio e, allo stesso tempo, garantire maggiore continuità agli alunni che ne beneficiano”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo.

Lagalla, Tamajo spiegano cosa cambierà

“La proposta – aggiungono – prevede che, nei casi in cui l’alunno sia assente, le ore di assistenza non svolte possano essere recuperate entro il mese di riferimento e non più soltanto nella stessa settimana. In questo modo sarà possibile utilizzare in maniera più efficace le ore previste, evitando che vadano perse e assicurando un supporto più stabile e coerente con gli obiettivi indicati nei Piani educativi individualizzati”.

Lagalla e Tamajo spiegano che “un ulteriore passo avanti riguarda inoltre l’internalizzazione delle procedure di pagamento degli operatori Asacom da parte del Comune di Palermo, che sta consentendo di garantire maggiore regolarità e tempestività nella liquidazione dei compensi. Si tratta di interventi concreti che puntano a rafforzare un servizio fondamentale per l’inclusione scolastica e per il sostegno agli studenti con disabilità e alle loro famiglie”, concludono.