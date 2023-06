Lagalla: “Con Vasco ci siamo divertiti, ora una nuova Alba di Palermo”

Il sindaco sui social ha salutato la rockstar protagonista di due serate nel capoluogo

PALERMO – “Vasco, in queste due serate allo stadio Renzo Barbera hai fatto cantare e divertire una bella “Combriccola” di oltre 70 mila persone arrivate da ogni parte d’Italia. Una festa di due giorni, un “Rock’n roll show” di cui ha beneficiato la città. E ogni volta che ripenseremo ai tuoi concerti, ti ricorderemo sempre come la rock star che ha riaperto lo stadio ai concerti dopo 25 anni. Ti aspettiamo presto, Vasco. Noi, intanto, continueremo a lavorare affinché Palermo, dopo anni di tramonto, possa Vivere una nuova “Alba (Chiara)”. A scriverlo sui propri social è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha pubblicato uno scatto che lo vede ritratto proprio con Vasco Rossi.

“Le due serate di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera sono state una festa. I concerti di ieri e giovedì dimostrano che Palermo può ospitare grandi eventi“. Si legge in una nota diffusa dal comune di Palermo con le dichiarazioni del sindaco Lagalla.

“I palermitani e la gente arrivata da tutta Italia ha vissuto questa esperienza con compostezza e, per questa ragione, li ringrazio. E se entrambe le serate sono trascorse nel massimo della sicurezza, il mio plauso va a chi per giorni si è speso affinché l’evento si svolgesse senza causare disagi, a cominciare dal Coc (Centro operativo comunale), coordinato dalla Protezione civile comunale, la Polizia Municipale e tutte le Forze dell’ordine – continua Lagalla -. Si è aperta una nuova stagione dei concerti e degli spettacoli in una città che, negli ultimi anni, è stata quasi messa da parte sotto questo punto di vista. Con Vasco Rossi l’impianto di viale del Fante ha riaperto ai concerti dopo 25 anni e adesso l’impegno dell’amministrazione, con la collaborazione del Palermo FC, deve essere rivolto a trovare le soluzioni per rendere il Barbera uno stadio più ospitale. Senza dimenticare gli sforzi che questa amministrazione – ha concluso il primo cittadino -, insediata da un anno, sta mettendo in campo su altre aree come il Velodromo, i Cantieri culturali della Zisa e, in prospettiva, anche il Palazzetto dello sport per renderle idonee a ospitare spettacoli e grandi artisti”.