L’agguato di Ribera, intervento chirurgico nella notte per la vittima

Operato da una equipe del Sant'Elia

AGRIGENTO – Intervento chirurgico per l’uomo che sabato sera è stato gambizzato a Ribera, in provincia di Agrigento. All’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato ricoverato, sono entrati in azione ortopedici e chirurghi vascolari.

L’intervento chirurgico a Caltanissetta

L’uomo, titolare di una palestra di arti marziali, dopo il delicato intervento è stato ricoverato in Chirurgia: il buono stato di salute non ha reso necessario infatti lo spostamento in Rianimazione. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della tenenza di Ribera, coordinati dalla Procura di Sciacca, sull’agguato. Per tutta la notte è stata cercata una Ford Fiesta bianca, a bordo della quale sarebbe scappato il giovane, un trentenne, che ha sparato alle gambe della vittima.