L’agroalimentare siciliano d’eccellenza in mostra a Lipari

Dall'1 al 5 giugno

LIPARI (MESSINA) – Eccellenze siciliane su un palcoscenico naturale privilegiato e a confronto in uno dei lungomare più affascinanti delle Isole Eolie per salutare l’inizio del mese di giugno con cinque giorni di navigazione sul cibo e su ciò che lo accompagna: tra condimenti indispensabili come l’olio e il pane e l’alleato fedelissimo, il vino.

La manifestazione “Ciavuri e Sapuri” (dal dialetto musicale “Profumi e Sapori”), alla sua Prima Edizione ed incentrata sulle prelibatezze dell’agroalimentare siciliano, avrà luogo dall’1 al 5 giugno nella piazza di Marina Corta, a Lipari, ed ospiterà una fiera che valorizza il settore delle materie prime del gusto reclutando diciotto aziende (più l’area Cna istituzionale), scelte dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola-Media Impresa Sicilia che guarda all’alta qualità della propria platea associativa.

La cinque giorni ha ottenuto il contributo della Regione Siciliana e il Patrocinio del Comune di Lipari ed è organizzata dal Coordinamento della Cna Sicilia, in collaborazione con EuroFiere e in partnership con Eolian Village. L’evento si svolgerà per stimolare ed attrarre sempre più turisti sulla principale delle Isole Eolie ma anche per ospitare un summit della Direzione regionale e nazionale della Cna.

“È una vetrina importante nella quale la Cna – afferma il segretario regionale della Confederazione, Piero Giglione – ha prontamente creduto, investendo risorse ed energie per promuovere il territorio siciliano nel segno delle eccellenze enogastronomiche. Lavorare in sinergia con le Istituzioni è un passaggio fondamentale se vogliamo creare un percorso virtuoso per lo sviluppo della nostra economia”.