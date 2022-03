L’Alfa Basket Catania vince 86-80 contro la Virtus Ragusa

Via alla Fase ad Orologio della Serie C Silver di pallacanestro

CATANIA – Via alla Fase ad Orologio della Serie C Silver di pallacanestro. Subito convincente prestazione dell’Alfa Basket Catania, che supera la Virtus Ragusa con il punteggio finale di 86-80. Partita intensa e molto combattuta quella giocata al Leonardo Da Vinci. Il primo parziale si chiude con gli ospiti avanti per 29-23 grazie ai canestri di Carnazza e Iurato. Gli alfisti lottano, ma cominciano la sfida un po’ contratti. Nel secondo periodo, l’Alfa cambia ritmo. Daniel Arena fa girare a dovere la squadra che va all’intervallo lungo in vantaggio per 49-41. Ragusa resta sempre incollata al punteggio dimostrando di essere avversario competitivo e tosto da piegare. I rossazzurri volano sul 68-54 con le prodezze di Luciano Abramo, Enrico Pappalardo, Ennis Whatley e Lorenzo Corselli. Il quintetto di coach Trovato prova il tutto per tutto nell’ultimo periodo, ma l’Alfa Basket Catania risponde colpo su colpo. Contropiedi veloci e ficcanti consentono ai ragazzi allenati da Davide Di Masi di conquistare il successo e proseguire la marcia nei quartieri altissimi della classifica.

“Una bella partita – afferma il Direttore generale dell’Alfa, Carmelo Carbone -. Complimenti al Ragusa, ottima squadra con Carnazza, Iurato e tanti giovani molto forti. Abbiamo giocato una buona gara, anche se in alcuni momenti abbiamo sofferto i nostri avversari. Abbiamo condotto bene l’incontro nel terzo e nel quarto parziale dove Arena, Abramo, Corselli e Pappalardo sono stati eccezionali, ma tutti i ragazzi hanno giocato su alti livelli. Siamo molto contenti per questa vittoria”.

IL TABELLINO

ALFA BASKET CATANIA 86

VIRTUS RAGUSA 80

Alfa Basket Catania: Di Stefano ne, Arena 4, Corselli 16, Consoli, Whatley 14, Catania ne, Pennisi 12, Pappalardo 11, Mazzoleni 1, Delia ne, Barletta, Abramo 28. Allenatore: Di Masi.

Virtus Ragusa: Marletta 2, Carnazza 8, Iurato 25, Cannizzaro 4, Incremona 23, Barnaba ne, Schembari 6, Cataldi 9, Comitini 3, Bocchieri. Allenatore: Trovato.

Arbitri: Beccore e D’Amore di Messina.

Parziali: 23-29; 49-41; 68-54.