Lampedusa, 196 migrati all’hotspot: 91 ospiti trasferiti a Porto Empedocle

Sull'isola ieri erano approdate 128 persone

LAMPEDUSA – Sono 196 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati cinque sbarchi con un totale di 128 persone. Ieri sera, con il traghetto di linea Galaxy, su disposizione della Prefettura di Agrigento, sono stati trasferiti 91 ospiti, fra cui 30 minori non accompagnati, che sono appena giunti alla tensostruttura di Porto Empedocle.

Cala Galera: sbarcano in 40

Quaranta bengalesi, siriani, sudanesi, pakistani ed egiziani sono stati bloccati, durante la notte, dalla guardia di finanza, sugli scogli di Cala Galera a Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti da Zuara, in Libia, pagando 4mila dollari per la traversata. L’imbarcazione usata, un natante di 10 metri in legno, è stata sequestrata. A bordo sono state ritrovate anche 10 taniche da 40 litri. Anche questo gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola