Conte in visita a Lampedusa: “Non vi abbandoniamo”

Il leader del M5s: "Qui per un segnale di solidarietà alla popolazione"

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte è arrivato a Lampedusa ed ha già raggiunto il Poliambulatorio dove ad attenderlo, davanti la porta di ingresso, c’erano tutti i medici in servizio. Conte sta visitando la struttura sanitaria di via Grecale che si occupa tanto delle emergenze sanitarie dei lampedusani quanto di quelle dei migranti.

Conte: “Governo debole”

Sui migranti il leader del M5S ha attaccato: “Il capitolo europeo è molto complesso e dipende anche da chi conduce e realizza e persegue le linee politiche e i dialoghi”. Non solo. “La debolezza di questo governo è che in Europa non ha chiarezza trasparenza e linearità d’indirizzo – ha aggiunto Conte -. I polacchi hanno ancora una volta schiaffeggiato un piano di redistribuzione e lo stesso hanno fatto gli ungheresi”.

La stoccata di Conte a Meloni

La stoccata di Conte alla premier non ha tardato ad arrivare: “Meloni accredita e addirittura riconosce come assolutamente fondate queste posizioni di assoluta chiusura ad un meccanismo di redistribuzione europea. E poi fa una conferenza sull’immigrazione e non invita Francia e Germania. Inviti tutto il mondo e non loro e vuoi la solidarietà di Francia e Germania che hanno un ruolo nel Mediterraneo. Ho parlato di goffaggine diplomatica che mi ha sorpreso”, ha aggiunto il leader del M5S.

“Non vi abbandoniamo”

Conte ha anche espresso la propria vicinanza ai lampedusani: “Il movimento Cinque Stelle oggi è qui con la mia persona, ma c’è stato e c’è sempre con i nostri referenti, con i nostri parlamentari regionali e nazionali perché non giriamo mai la testa dall’altra parte. Oggi sono qui per dare un contributo, un segnale di solidarietà, ad una popolazione che è in grandissime difficoltà. Il messaggio è: non vi abbandoniamo”, ha assicurato il leader del M5S.

“Non vi lasciamo soli – ha rimarcato Conte – Questa giornata ci serve per raccogliere le istanze dei lampedusani, per essere aggiornati sulle loro angosce, preoccupazioni, difficoltà, disagi e per contribuire con la nostra forza politica, con il coraggio che non ci manca, con determinazione, a rilanciare le loro legittime richieste ed istanze”.

Gli appuntamenti

L’ex premier visiterà il Poliambulatorio e nel pomeriggio avrà un faccia a faccia con commercianti, imprenditori e cittadini. Teresa Giardina, la pensionata di 84 anni e mamma del vigile del fuoco Antonello Di Malta, venuta a conoscenza dell’arrivo di Conte lo ha invitato a pranzo, anche per raccontargli l’esperienza di aver sfamato due gruppetti di giovanissimi che si erano allontanati momentaneamente dall’hotspot. Il pranzo si terrà nella stessa terrazza dove, giovedì scorso, la donna ha sfamato gli extracomunitari.