Lampedusa, non si fermano gli sbarchi: arrivati 160 migranti

Uomini, donne e bambini sono stati soccorsi dalla capitaneria di porto

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 160 i migranti appena sbarcati a Lampedusa, dopo che i quattro barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della capitaneria e della guardia di finanza.

A bordo delle motovedette c’erano uomini, donne e bambini che sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Al molo Favaloro è atteso tra poco l’approdo di altri due gruppi di 50 e 30 profughi.

È stata inoltre già segnalata la presenza di decine di barconi con centinaia di migranti a bordo diretti verso Lampedusa, dove oggi è atteso l’arrivo della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Inizia, dunque, un’altra giornata molto difficile per l’isola di Lampedusa.

I trasferimenti

Altri 144 migranti, 69 dei quali sbarcati direttamente a Cala Croce, sono approdati, a partire dalla mezzanotte, a Lampedusa dove ieri ci sono stati 23 approdi con oltre mille profughi. Durante la notte, gli ultimi ad essere rintracciati dai carabinieri sono stati i 69 (tra cui 4 donne) egiziani, siriani e sudanesi che hanno riferito di essere salpati da Zawia, in Libia, pagando 4mila dollari a testa. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, alle 7, c’erano 1.950 ospiti. Per la mattinata, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 640 migranti con la nave dedicata “Veronese” che farà rotta verso Catania.

Cri: “Nessuna tendopoli”

In una nota la Croce Rossa Italiana sottolinea che, “contrariamente ad alcune notizie di stampa, non sta allestendo nessuna tendopoli a Lampedusa“. E “non è nei programmi” suoi “l’attivazione di tendopoli su un’isola che continua a vedere un grande spirito di collaborazione tra la Cri e la comunità locale, verso la quale la Croce Rossa sta mettendo a disposizione anche dei servizi”. La Cri ricorda che l’unico centro che gestisce sull’isola, è l’hotspot di Contrada Imbriacola, “all’interno del quale stamattina ci sono circa 1.500 persone e sono previsti trasferimenti in giornata”.