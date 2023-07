Lampedusa, sbarcati altri 452 migranti: ci sono molte donne e bambini

Soccorsi 10 barchini. Tutti i gruppi hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia

LAMPEDUSA – Ennesima notte di sbarchi a Lampedusa dove sono sbarcati 452 migranti. Ieri gli approdi erano stati invece complessivamente 20 con 750 persone arrivate. Uno degli ultimi approdi, prima della mezzanotte, è avvenuto direttamente a Cala Francese dove i militari della Guardia di finanza hanno rintracciato e bloccato 17 eritrei, etiopi e sudanesi che hanno riferito di essere partiti da Homs, in Libia.

Sui 10 barchini, soccorsi durante la notte dalla Guardia costiera, c’erano da un minimo di 42 ad un massimo di 51 persone originarie di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Camerun, Etiopia, Guinea, Mali, Nigeria, Sudan e Senegal. Tutti i diversi gruppi, fra cui donne e bambini, hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia. Dopo i primissimi controlli sanitari, tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 3.565 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa che è sotto stress, visto che la capienza prevista è di circa 400 persone. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto per metà mattinata l’imbarco di 500 ospiti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle, mentre 180 partiranno con un volo aereo per Bologna. Poi, alle 14, altri circa 600 migranti verranno trasferiti sulla nave militare Dattilo. Per questa sera, invece, è stato già predisposto in 250 lasceranno la struttura di primissima accoglienza per essere imbarcati sul secondo traghetto di linea per Porto Empedocle.