Lampedusa, nel giro di un’ora tre sbarchi di migranti

Per un totale di 226 persone

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tre sbarchi con 226 migranti in un’ora a Lampedusa. I barconi con a bordo 70, 68 e 88 persone tra bengalesi, egiziani eritrei, iraniani, iracheni e siriani sono stati intercettati dalle motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera.

Tutti hanno riferito d’essere salpati da Zawiya e Sabratha in Libia, pagando da 5mila a 7mila dollari a testa per l’intero viaggio dal Paese d’origine. I gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 468 ospiti.

Per la tarda mattinata è stato già predisposto il trasferimento di 130 con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ieri ci sono stati complessivamente 8 approdi, per un totale di 349 persone.