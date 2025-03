Lampedusa, si lavora a un evento di musica e cultura: le istituzioni ci aiutino

Le parole del sindaco Mannino

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha incontrato a Palermo il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno per chiedere sostegno a un’iniziativa culturale – di cui non si conoscono i dettagli – che il Comune sta organizzando sull’isola per settembre.

“La posizione strategica nel Mediterraneo ha fatto sì che l’isola nel corso degli ultimi 30 anni sia diventata primo punto di approdo di migliaia di migranti, rendendo Lampedusa un simbolo di speranza. Ma la distanza dalle coste siciliane di oltre 200 km non è soltanto geografica; la comunità, infatti, percepisce la lontananza sociale col territorio nazionale – ha detto Mannino – . Una lontananza che rischia, da sempre, di limitare le possibilità di crescita personale, sociale, culturale e professionale di tutti i cittadini, e in particolare dei più giovani”.

“Per questo si è pensato a un grande evento, una manifestazione di forte coinvolgimento, che unisca musica, arte e cultura, che porti ad uno scambio intergenerazionale, oltre a rilanciare il territorio. L’iniziativa – ha concluso il sindaco delle Pelagie – sarà connotata dalla più ampia adesione istituzionale, così da rappresentare un momento di coesione nazionale su un’isola simbolo di solidarietà ed eccellente condotta civile”. Dal 2003 al 2012 a Lampedusa si è svolto O’ Scià, un festival di musica ideato da Claudio Baglioni.

