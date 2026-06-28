Lampedusa si prepara alla visita di Papa Leone XIV, pronto un nuovo parcheggio

Il pontefice sarà sull'isola il 4 luglio

Finiranno domani, lunedì 29 giugno, i lavori per il parcheggio alle spalle dello stadio comunale di Lampedusa. L’isola si prepara alla visita, sabato 4 luglio, di Papa Leone XIV. Il sindaco Filippo Mannino, ha accelerato anche tutti quegli interventi che erano stati pianificati prima dell’annuncio della visita del Pontefice.

“È un’area di 2.500 metri quadrati che potrà ospitare 120 auto e 100 moto – spiega Mannino – la pavimentazione è stata fatta in masselli autobloccanti e dopo la visita del Papa verranno installati impianti di illuminazione pubblica e di videosorveglianza. È un progetto per decongestionare il centro urbano dove ci sono difficoltà a trovare parcheggio e problemi di viabilità. Abbiamo voluto dunque limitare i disagi”.

L’opera è stata finanziata dall’assessorato regionale alle Autonomie locali con circa 400mila euro. Sempre la Regione Siciliana ha concesso fondi per 1,2 milioni per la sistemazione delle strade che percorrerà il Papa. Lavori pubblici conclusi ieri sera.

In occasione della visita di Leone XIV, il governatore Renato Schifani ha finanziato, tramite il dipartimento delle Infrastrutture, con 760mila euro per ricostruzione del campanile della chiesa Madre di Lampedusa, parrocchia di San Gerlando. Ma per quest’ultimo intervento i lavori partiranno dopo la visita del pontefice.