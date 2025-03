Distrutto un finestrino del mezzo

PALERMO – Lancio di pietre contro un autobus della linea 309 dell’Amat, azienda della municipalizzata di Palermo che gestisce il traposto urbano.

L’autista ha chiamato i carabinieri e segnalato che non appena è uscito dal parcheggio di via Ernesto Basile è stato colpito da alcune pietre lanciate contro la vettura. Uno dei finestrini è andato in frantumi. Non ci sono stati feriti.

Di recente sono stati diversi i casi di lanci di sassi a mezzi Amat a Palermo.