L'opinione del leader Cgil

PALERMO – “Il tema vero è che in Sicilia c’è ancora un binario. Il loro problema in un Paese che non ha le ferrovie, asili, infrastrutture è il grande Ponte sullo stretto”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a “di Martedì” su La7, intervistato da Giovanni Floris.

“Le urgenze sono altre”

Per Landini il Ponte “è una follia”: “le urgenze e le esigenze sono altre”. Questi “sono spot elettorali, marchette – ha concluso Landini -, non quello di cui ha bisogno il nostro Paese”.