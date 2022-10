L’Aquila, sentenza choc del tribunale: terremoto, colpa anche delle vittime

Un passaggio della sentenza civile riferita al crollo di uno stabile nel sisma del 6 aprile 2009

1' DI LETTURA

ROMA – È una colpa, per le vittime sotto le macerie del crollo, non essere usciti di casa dopo due scosse di terremoto molto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi: è un passaggio della sentenza in sede civile del Tribunale dell’Aquila riferita al crollo di uno stabile in centro del capoluogo abruzzese nel sisma del 6 aprile 2009 in cui morirono 24 persone sulle 309 complessive. A darne notizia sono i quotidiani ‘Il Centro’ e l’edizione abruzzese de ‘Il Messaggero’.