L’auto nella scarpata a Siculiana, coppia di anziani in ospedale

Le condizioni non sarebbero gravi

SICULIANA (CATANIA) – Due anziani coniugi di Siculiana, in provincia di Agrigento, sono rimasti feriti dopo essere usciti fuori strada con l’auto precipitando in una scarpata. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 75, che collega il centro abitato con la borgata di Siculiana Marina.

Guidava il marito

Alla guida della vettura c’era il marito. Le condizioni dei due, 80 anni lui, 79 anni la moglie, non sembrano destare preoccupazioni. In ogni caso per l’uomo si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La coniuge, invece, è tuttora ricoverata in osservazione al San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sulla dinamica dell’incidente, e sulle ragioni per le quali l’anziano è uscito fuori strada, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione.

