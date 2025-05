Lavori al canale Mortillaro, Milazzo: “Segnale d’attenzione al territorio”

La nota del capogruppo FdI

PALERMO – “Con l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del Canale Mortillaro, nel tratto compreso tra via Vanvitelli e viale Michelangelo, prende forma un’opera attesa da anni e oggi finalmente concreta. L’intervento, finanziato con 3,5 milioni di euro tramite Decreto ministeriale, prevede anche la realizzazione di nuovi marciapiedi e dell’impianto per lo smaltimento delle acque piovane: un passo avanti per la sicurezza e il decoro urbano in un’area strategica della città”. Lo dice Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Palermo ed europarlamentare.

“È un segnale chiaro di attenzione verso un territorio che per troppo tempo ha atteso risposte concrete – prosegue -. Con determinazione e visione, continueremo a vigilare sul corretto svolgimento dei lavori, consapevoli che Palermo merita interventi strutturali, non passerelle o promesse vuote.”

Milazzo poi evidenzia “l’impegno determinante dell’assessore Salvatore Orlando e la tenacia nel seguire il completamento di tutto l’iter da parte della collega Teresa Leto, del presidente della circoscrizione Pippo Valenti e della consigliera Teresa Monforte”.