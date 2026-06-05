Torna la viabilità normale. Ripristinate anche le linee Amat 101 e 806

Si sono conclusi gli interventi di totale rifacimento dei marciapiedi di via Libertà, nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notarbartolo. Con la chiusura del cantiere viene completato il processo di uniformazione del percorso pedonale lungo uno dei principali assi viari di Palermo, garantendo continuità fino all’area di piazza Politeama.

L’opera, eseguita dall’assessorato comunale alle Opere pubbliche, ha previsto la riqualificazione integrale delle pavimentazioni pedonali e l’adeguamento degli attraversamenti con la realizzazione di scivoli destinati alle persone con disabilità. L’intervento punta a migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e utilizzo degli spazi pubblici lungo una delle strade più frequentate della città.

Palermo, lavori in via Libertà: il motivo dei ritardi

Sul completamento dei lavori sono intervenuti il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando, che hanno spiegato le ragioni dell’allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma iniziale.

“Sappiamo che i tempi di esecuzione hanno richiesto più tempo rispetto alle previsioni iniziali – dicono – ma è importante sottolineare che il cantiere non si è mai fermato. Gli slittamenti sono stati determinati dalla necessità di affrontare imprevisti legati alla presenza e alle condizioni dei sottoservizi, una circostanza che purtroppo si verifica frequentemente quando si interviene con scavi e lavorazioni in contesti urbani consolidati”.

“Si tratta di criticità che richiedono verifiche e soluzioni tecniche puntuali – aggiungono – per garantire la qualità e la sicurezza dell’opera. La conclusione di questo intervento rappresenta però anche la dimostrazione di un cambio di passo nella realizzazione delle opere pubbliche cittadine”.

Ripristinati autobus e viabilità

Con la fine delle opere è stato ripristinato anche il normale assetto della viabilità lungo via Libertà. In particolare, le linee Amat 101 e 806 hanno già ripreso il tradizionale percorso, dopo le modifiche adottate durante la presenza del cantiere.