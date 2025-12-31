Lavori pubblici, famiglie e sport, sindaco: “Siracusa è più attrattiva”

Italia: "Cerchiamo di non rincorrere le emergenze ma di anticiparle"

SIRACUSA – Oltre 37 milioni di euro di finanziamenti regionali per 27 opere grazie al Fua Area vasta per mobilità green, sicurezza, valorizzazione di spazi verdi e culturali, efficientemento dei plessi scolastici, mobilità.

E’ uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione comunale di Siracusa guidato dal sindaco Francesco Italia che punta a “non rincorrere le emergenze ma ad anticiparle ea costruire una città più ordinata, più giusta, più attrattiva e capace di tenere insieme sviluppo e coesione sociale”.

Stamane, al termine di una seduta fiume, il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. “In Sicilia siamo l’unico capoluogo di provincia ad avere già un bilancio, uno dei pochi in Italia – ha aggiunto il sindaco – ed è un risultato storico per Siracusa. Potremo programmare le attività, spendendo bene e in tempo le risorse e dare certezze alle famiglie e alle imprese”.

Il primo cittadino, con gli assessori Palma Daniela Vasques e Marco Zappulla, il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco, la vice presidente del consiglio comunale Concetta Carbone, il direttore generale Giorgio Giannì, ha tracciato un bilancio del 2025.

L’Italia ha ricordato in particolare i lavori di mitigazione del rischio idraulico, un nuovo piano di interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine, le procedure per il cambio di residenza e il successivo accertamento anagrafico digitalizzate. In tema di assunzioni: 30 unità nel 2025. Sono 21 gli agenti di Polizia municipale inseriti in organico.

“Mi piace ricordare il progetto “Stazione di Posta 48”, pensato per dare una risposta alle esigenze dei senzatetto e delle persone senza fissa dimora, che potranno finalmente contare su un luogo dove trovare accoglienza, calore umano e supporto burocratico” dice. E poi lo sport. “Abbiamo inaugurato il nuovo campo da basket realizzato sul tetto del parcheggio Talete.

Tra Pizzuta, viale Epipoli e Villaggio Miano sta prendendo forma un nuovo comprensorio sportivo dove presto saranno inaugurati l’impianto di atletica leggera al coperto, il campo da rugby e una piazza attrezzata” concludono.