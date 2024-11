Lavoriamo per Palermo, aderisce l’ex consigliere Alfredo Ilardi

Chinnici: "Ci impegniamo a cambiare la città"

PALERMO – Nuova adesione per Lavoriamo per Palermo, il progetto politico del sindaco Roberto Lagalla che conta su un gruppo in consiglio comunale. A entrare nelle file del movimento è Alfredo Ilardi, per tre volte consigliere della Terza circoscrizione.

“Lavoriamo per Palermo non è solo un progetto ma una concreta realtà che, attorno al sindaco Roberto Lagalla, mette insieme donne e uomini desiderosi di impegnarsi per cambiare la propria città – dice il capogruppo a Sala Martorana Dario Chinnici -. E’ con grande piacere che accogliamo in squadra Alfredo Ilardi, consigliere di circoscrizione di lungo corso, un amministratore esperto e capace che ci aiuterà a radicarci nel territorio”.