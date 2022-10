Lavoro, il 31 ottobre scadrà il contratto a 280 Navigator in Sicilia

L'associazione che li rappresenta: "I concorsi della Regione banditi a dicembre dell'anno scorso non hanno ancora prodotto una sola assunzione“

Lunedì prossimo 31 ottobre sarà l’ultimo giorno di lavoro per circa 280 collaboratori Anpal Servizi rimasti in servizio, dei 429 che tre anni fa avevano superato la selezione pubblica per Navigator.

“Sul fronte del rafforzamento dei Centri per l’Impiego siciliani, però – si legge in una nota dell’Associazione che li rappresenta -, ad oggi poco o nulla è stato fatto. I concorsi della Regione banditi a dicembre dell’anno scorso non hanno ancora prodotto una sola assunzione. L’unica certezza è che il 2 novembre nessuno sostituirà i collaboratori Anpal Servizi in uscita, aggravando il deficit di risorse umane che rischia di portare al collasso il già precario stato di salute dei 64 Centri per l’impiego siciliani, alle prese con gli obiettivi del programma Gol e con un crescente afflusso di nuovi disoccupati, cassintegrati.e percettori di sussidi”.

Regioni come la Basilicata e il Molise, con carenze di personale meno gravi della Sicilia, hanno già presentato al Ministero del Lavoro una richiesta di proroga degli ex Navigator; la Regione Siciliana ha scelto di non fare analoga richiesta. “Si attende ora una risposta dal neopresidente Schifani – prosegue la nota – alle richieste di incontro urgente, presentate nei giorni scorsi da questa Associazione e dalle Organizzazioni Sindacali. Non sono in gioco soltanto 280 posti di lavoro qualificato, ma lo stesso funzionamento di un servizio pubblico essenziale”.