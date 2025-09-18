 Lavoro nero e sicurezza, giro di vite a Palermo e provincia
Lavoro nero e sicurezza, giro di vite a Palermo e provincia

Elevate sanzioni amministrative e ammende per quasi 200mila euro
CARABINIERI
di
1 min di lettura

PALERMO – Giro di vite dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro a Palermo e provincia. Scoperti 13 lavoratori in nero e sospese 9 attività imprenditoriali. Elevate sanzioni amministrative e ammende per un totale di quasi 200mila euro nella prima metà di settembre.

I militari hanno controllato varie attività del capoluogo e dell’hinterland: da aziende agricole ed edili, a ristoranti e stabilimenti balneari. In 21 attività sono state riscontrate violazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza privi della prevista autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nel complesso sono stati identificati 109 lavoratori, di cui 13 risultati sprovvisti di contratto di assunzione; sono state sospese 9 attività per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 10 per cento di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro o per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Comminate sanzioni amministrative pari a 82.704,30 euro e contestate ammende per 110.689,72 euro.

Dall’attività ispettiva emerge una maggiore sensibilità dei datori di lavoro a impiegare lavoratori che siano effettivamente assunti con un regolare contratto, la percentuale dei lavoratori “in nero”, infatti, è appena il 10% dei lavoratori complessivamente controllati, dato moderatamente positivo rispetto al trend del più recente passato. Di contro, questa attenzione non viene ancora riservata alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tags:

