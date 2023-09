Occupazione e lavoro, Sicilia maglia nera in Europa

In Italia si osservano le maggiori disparità regionali nel mercato del lavoro

1' DI LETTURA

ROMA – La Sicilia è maglia nera in Europa per tasso di occupazione: nel 2022 si registrava nella Regione il 42% di persone occupate in età lavorativa – tra i 20 e i 64 anni – contro una media europea del 74,6%. E’ quanto emerge dai dati pubblicati nel Regional Yearbook di Eurostat.

I dati in Italia

Nel complesso, evidenzia l’Istituto di statistica europeo, in Italia si osservano le maggiori disparità regionali, in particolare tra Nord e Sud, nel mercato del lavoro. Quasi tutte le regioni del Nord Italia, fatta eccezione di Piemonte e Liguria, hanno registrato un tasso di occupazione tra il 71,5 e il 78%, con un picco del 79,2% nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sul versante opposto, lo scorso anno anche in Calabria e Campania meno della metà della popolazione in età lavorativa aveva un’occupazione.