Lavoro, Schillaci (M5S): ‘Che fine ha fatto il programma GOL?’

I corsi di formazione per gli occupabili della Regione, quando partiranno?

PALERMO- “L’abolizione del reddito di cittadinanza a partire dal 2024, in regioni quali la Sicilia dove si registra purtroppo un tasso di occupazione di appena 41%, provocherà un vero disastro per migliaia di nuclei familiari. La Regione Siciliana attivi i programmi finalizzati al reinserimento sociale quale il programma GOL, Garanzia di occupabilità dei lavoratori”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che, con una interrogazione, incalza il governo regionale a voler recuperare i gravi ritardi per il programma GOL che prevede interventi ed investimenti indirizzati alle politiche attive per il lavoro, finanziato con fondi del Recovery fund, che ha come scopo il contrasto alla disoccupazione. Tale programma è stato approvato dalla Giunta Regionale 2022 ma non si sa nulla della sua attuazione.

“Non vorremmo che fosse un’occasione sprecata sulle spalle dei cittadini – spiega Schillaci – dato che la Regione ha già in mano uno strumento per la riqualificazione e il reinserimento lavorativo. Questo programma chiaramente non rappresenta la soluzione totale al problema occupazionale in Sicilia, ma costituisce certamente uno degli strumenti per fronteggiare la povertà”.

“Ho inoltre chiesto al governo Schifani quali iniziative intenda applicare per fronteggiare l’imminente interruzione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza ad un’ampia platea di percettori già a far data dal mese di agosto 2023 e quale attività di programmazione per le politiche attive del lavoro intenda attuare per fronteggiare la crisi sociale ed occupazionale”, conclude Schillaci.