L’azienda leader e la sua evoluzione: Infissi Costa S.R.L.

3' DI LETTURA

Il primo segnale di qualità di un’azienda è la sua longevità: Infissi Costa S.R.L. è attiva da quasi trent’anni sul territorio siciliano, crescendo negli anni.

Come si evolve un’azienda?

Una buona azienda deve possedere delle importanti caratteristiche per resistere nel tempo e incontrare le esigenze, vecchie e nuove, dei suoi clienti.

Qualità

Prima di tutto. I servizi, i prodotti, il management: una buona azienda deve vantare un’alta qualità perché resista nel tempo; anche a dispetto della concorrenza sleale, dei prezzi del mercato, delle mode che spesso sono sinonimo di servizi scarsi e dozzinali.

Puntualità

Deve mantenere sempre la parola data, rispettando religiosamente le scadenze dei suoi lavori, accontentando così i clienti e trasmettendo l’idea di un’azienda affidabile, che sa tenere fede agli impegni presi.

Professionalità

Se un’azienda è fatta da professionisti lo si capisce subito. Un professionista del settore conosce alla perfezione i prodotti e i servizi venduti, il lavoro che realizza, e lo realizza alla perfezione proprio grazie alla sua competenza.

Ricerca e Sviluppo

Se l’azienda vuole crescere nel tempo, mantenendosi competitiva nel mercato e impegnandosi a voler dare il meglio ai consumatori, è essenziale che non trascuri il fattore di ricerca e sviluppo. Studiare per conoscere sempre di più e sempre meglio i nuovi prodotti presenti sul mercato, lo studio delle materie prime migliori, modernizzare i servizi offerte, agevolare la comunicazione con la clientela. Tutto deve essere svolto in un’ottica di crescita.

Infissi Costa S.R.L.

Un’azienda che ha saputo sposare tutti questi elementi nella sua mission è proprio Infissi Costa.

Dal 1994 racchiude qualità, puntualità, professionalità e sviluppo per offrire il meglio dei servizi sul mercato.

Infissi Costa è diventata un punto di riferimento a Palermo e in tutta la Sicilia per la produzione e installazione di infissi e serramenti, pvc, alluminio, legno. L’azienda realizza porte, finestre, tende, zanzariere ecc. Ma una delle particolarità è anche la realizzazione di coperture per outdoors di grandi dimensioni, sia per abitazioni private che per attività commerciali.

Straordinario è poter vedere quanto può evolversi un’azienda che sa posizionarsi come leader sul mercato: come potete vedere, da uno… a più di trenta!

Infissi Costa è specializzata nella progettazione e nella produzione di serramenti ad alta efficienza termoacustica.

Dagli infissi in alluminio alle proposte in PVC e in legno, passando per le persiane in alluminio, le porte corazzate e molto altro ancora. L’azienda mette a sempre a disposizione dei clienti un’ampia proposta di grande efficienza e dal design totalmente Made in Italy.

Da sempre attenta a soddisfare ogni richiesta con la più alta qualità, si impegna poi a fornire una consulenza completa, a partire dall’analisi dei fabbisogni fino all’installazione dei prodotti. Un altro elemento che la rende affidabile è infatti la pronta manutenzione e l’assistenza immediata al cliente, 24 ore su 24.

La nuova apertura

La grande novità che sta apportando l’azienda è la nuova apertura in Via Dante, nel cuore di Palermo, dove sarà presto ultimato tutto per accogliere i clienti e mostrare i nuovi sviluppi studiati da Infissi Costa. Nella sede infatti saranno sempre presenti architetti e ingegneri per ideare le soluzioni migliori.

L’esclusività dei prodotti costituirà un ulteriore vanto aziendale, grazie a marchi come Ekos, Olivari, Flessya, Sprech, Oikos, Campesato.

La pronta disponibilità dell’azienda è riscontrabile anche dal sito, dove si può comodamente prenotare un appuntamento e fissare una consulenza tecnica sulla base delle tue richieste!

Ricordatevi di scegliere sempre accuratamente le aziende a cui affidarvi, mettendo al primo posto la qualità!