L’azienda Riolo premiata come leader della sostenibilità 2024

È l'unica palermitana a ricevere il riconoscimento

PALERMO – Riolo Automobili è leader della sostenibilità 2024. Lo hanno certificato Il Sole 24 Ore e Statista, che ogni anno assegnano i riconoscimenti alle migliori aziende italiane che si sono distinte nei vari ambiti della sostenibilità ambientale, sociale e governance aziendale.

A ricevere il titolo sono state oltre 240 aziende, divise in due categorie sulla base del rapporto di sostenibilità e del bilancio finanziario pubblicati: 200 grandi aziende e 40 aziende medio piccole.

Riolo Automobili è l’unica azienda palermitana in classifica e la prima delle due selezionate in Sicilia, l’altra è la Meic Services con sede a Gela.

La lista delle aziende leader della sostenibilità è stata creata, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, da Statista, azienda leader delle ricerche di mercato e specializzata in ranking e analisi di dati aziendali.

L’analisi si basa sulla responsabilità delle aziende o Corporate Social Responsabilità prendendo in considerazione tre dimensioni: ambientale, sociale e economica. Per la ricerca sono state identificate circa 1.900 aziende con sede in Italia. Sono state scelte aziende attive in tutto il Paese con il maggior fatturato o quotate nella borsa italiana.

L’elenco delle aziende è stato stilato grazie a database aziendali, liste di settore e desk research. Per le aziende identificate è stato poi verificato pubblicassero un rapporto di sostenibilità o rapporto equivalente con dati riferiti all’anno fiscale 2022. Come nel caso di Riolo Automobili.

Inoltre, è stata ricercata la relazione finanziaria annuale (o bilancio consolidato) dell’azienda pubblicata per lo stesso anno fiscale.