Lazio ai quarti di Coppa Italia, Noslin elimina il Napoli

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte il Napoli 3-1 all’Olimpico e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà una tra Inter e Udinese (in campo il prossimo 19 dicembre). Decisiva la tripletta di uno scatenato Noslin, che sfrutta al meglio la chance concessa da Baroni in una partita caratterizzata dall’ampio turn over delle due squadre, che torneranno a sfidarsi in campionato domenica sera al ‘Maradonà. L’allenatore biancoceleste fa sette cambi rispetto alla sconfitta di Parma, mentre Conte ne fa addirittura undici, lasciando in panchina per novanta minuti Kvaratskhelia. Normale quindi che sia la Lazio, con alcuni big come Zaccagni, Rovella (squalificato in campionato), Pedro e Lazzari, a fare la voce grossa, controllando il gioco e alzando la pressione sin dai primi minuti. Ed è proprio la formazione biancoceleste ad avere la prima palla dell’1-0: al 19′ Pedro in area salta Caprile che sbaglia i tempi dell’uscita bassa e lo stende. L’arbitro Pairetto indica il dischetto ma è il portiere partenopeo ad uscire vincitore dal duello dagli undici metri con Zaccagni. Il vantaggio è solo rinviato al 32’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gigot fa da torre per Noslin che da due passi appoggia in rete di testa.

Al Napoli però basta una fiammata per pareggiare: al 36′ Neres ruba palla a Tchaouna e calcia dal limite, Mandas respinge corto e Simeone in scivolata, anticipando Patric, segna il suo nono gol in carriera contro i biancocelesti. Un errore in uscita al 41′ però punisce il Napoli: Zaccagni pesca Pedro, che col tacco libera al tiro Noslin: l’ex Verona manda a vuoto Spinazzola e col piattone batte Caprile. La serata perfetta di Noslin non è finita e al 50′ si gode la tripletta con un colpo di testa corretto in rete da Juan Jesus nel tentativo di togliere la palla dalla porta. La Lazio si conferma tra le migliori otto del torneo: la squadra biancoceleste ha superato gli ottavi di finale in tutte le ultime 14 stagioni. Il Napoli, senza coppe europee, si concentrerà invece solo sul campionato, a partire dallo scontro diretto di domenica contro gli uomini di Baroni.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).