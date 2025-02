Le condizioni di salute del Papa: ecco le ultime notizie

Il Pontefice ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio

ROMA – Ancora una notte tranquilla per il Papa. Lo riferisce la sala stampa vaticana nel consueto aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute del Pontefice.

“La notte è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione”, ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Bergoglio si trova al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. In queste ultime ore si sono diffusi rumors in Vaticano secondo cui Francesco potrebbe dimettersi. Ipotesi che non è stata esclusa dal cardinale Gianfranco Ravasi in conseguenza dell’affievolimento delle sue forze.

Il decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re ha comunque detto che Francesco nei prossimi giorni tornerà in Vaticano.