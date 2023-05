“Le domeniche d’autore”,domani ultimo appuntamento a Palazzo Reale

Volge al termine la rassegna a cura dei compositori Fabio Greco e Luca Rizzo

Volge ormai al termine la splendida e tanto acclamata stagione “Le domeniche d’autore“ rassegna a cura dei compositori Fabio Greco e Luca Rizzo, iniziata il 30 aprile e giunta alla sua ultima data domenica 14 maggio.

Concerti realizzati con cura, amore per l’arte e la musica, dove si respira affetto e complicità e stima reciproca, un legame importante tra Fabio Greco, il poeta musicale e il suo Palazzo Reale, ormai consolidato da 5 anni tra emozioni e composizioni inedite eseguite in scenari da favola e mozzafiato, i giardini del più antico Parlamento d’Europa, dove sono presenti elementi naturali introvabili e inestimabili simboli storici e naturali senza prezzo e dove il Compositore trova ispirazione e gioia nelle sue esecuzioni.

Ad accompagnare il “poeta musicale ” nello scrivere questo ultimo capitolo dei suoi concerti primaverili il suo inseparabile soprano Sanam Ighani, allieva del bel canto in salotto Palermitano della famiglia Bono e Mulè che, come ninfa dei boschi, gorgheggierà i suoi più grandi successi, e ancora l’orchestra accompagnata dai Violini Vincenzo Cecere, Domenico Marco e Marco Badami, dalla viola Giuseppe Brunetto e dall’insostituibile violoncello Francesco Pusateri, oltre alla recente ma inestimabile presenza collaborativa del compositore Luca Rizzo che ha collaborato e curato la parte della trascrizione degli archi sposando in pieno le intenzioni, le sensazioni e stesure di Greco nella realizzazione e scrittura delle sue emozioni in alcuni dei suoi recenti pezzi.

L’ultimo invito è dunque ai giardini del Palazzo domenica 14 maggio inizio ore 11.00.