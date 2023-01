Le probabili di Ascoli-Palermo: Corini sceglie la continuità

Le possibili scelte dei due tecnici per la sfida del "Cino e Lillo Del Duca"

PALERMO – Dopo l’importante vittoria casalinga contro il Bari il Palermo, questo pomeriggio alle 14:00, tornerà in campo allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli per affrontare i bianconeri di Bucchi. Rosanero che, in terra umbra, vogliono allungare la propria striscia di sei risultati utili consecutivi e puntano alla prima vittoria esterna di questo 2023.

Il tecnico dei rosa Eugenio Corini, per questa sfida, dovrà rinunciare agli infortunati Elia, Stulac, Gomes Vido e Bettella ma ritrova Buttaro, tornato fra i convocati dopo mesi di assenza per problemi fisici. In panchina, al “Del Duca”, anche il nuovo arrivato Valerio Verre che si è aggregato in extremis per la partenza verso Ascoli.

Allenatore rosanero che, per affrontare la compagine di Bucchi, sceglie la linea della continuità e va verso la conferma dell’undici tipo visto nelle ultime partite. Nell’ormai consolidato 3-5-2, davanti a Pigliacelli, agirà il terzetto difensivo composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi con quest’ultimo in un ottimo momento di forma. A centrocampo confermato Damiani in cabina di regia, con Segre e Saric ad agire da mezzali e Valente e Sala confermati sugli esterni. In avanti si va ancora con il duo composto da Brunori e Di Mariano, con Tutino pronto a subentrare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ASCOLI-PALERMO

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Proia, Falzerano, Falasco; Dionisi, Forte.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Damiani, Saric, Sala; Brunori, Di Mariano.