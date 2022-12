Le probabili di Brescia-Palermo: assenze pesanti tra le fila dei rosa

Le possibili scelte di Aglietti e Corini per l'ultima sfida del girone d'andata di Serie B

PALERMO – Un successo per consolidare il percorso di crescita e chiudere in bellezza un 2022 ricco di soddisfazioni. Nel giorno di Santo Stefano la Serie B non si ferma e il Palermo, dopo il successo casalingo contro il Cagliari, scenderà in campo al “Rigamonti” di Brescia per l’ultimo match del girone d’andata del torneo cadetto.

Assenze pesanti tra i rosanero per la trasferta contro le Rondinelle, fresche di cambio allenatore con Aglietti alla sua prima gara in panchina al posto dell’ esonerato Clotet. Corini dovrà infatti rinunciare, oltre ad Elia, Buttaro, Crivello e Doda, anche allo squalificato Nedelcearu e a Claudio Gomes, rimasto a Palermo per un problema ai denti.

Davanti a Pigliacelli, nell’ormai consueto 3-5-2 del tecnico di Bagnolo Mella, sarà Bettella, in netto vantaggio su Lancini, ad occupare il posto del centrale rumeno nel terzetto difensivo con Marconi sul centro-sinistra e Mateju confermato a destra. A centrocampo, per sostituire Gomes, è ballottaggio serrato tra Broh e Saric ma il serbo sembra leggermente favorito per completare il reparto insieme a Stulac e Segre dopo il convincente ingresso in campo contro il Cagliari. Sugli esterni conferme per Valente e Sala così come nel reparto avanzato, con Di Mariano a fare coppia con bomber Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA-PALERMO

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Mangraviti, Huard; Labojko, Van de Looi, Bisoli; Moreo; Bianchi, Ayè.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Bettella, Marconi; Valente, Segre, Stulac, Saric, Sala; Brunori, Di Mariano.